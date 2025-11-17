Paul McCartney, sessiz bir parça ile müzik endüstrisinin yapay zekaya karşı protestosuna katıldı. The Beatles üyesi; Sam Fender, Kate Bush ve Hans Zimmer gibi sessiz bir LP kaydı yaptı: Is This What We Want (İstediğimiz Bu mu?)

2 dakika 45 saniye ile "With a Little Help From My Friends" ile yaklaşık aynı uzunlukta. Ancak Paul McCartney'nin beş yıl sonra çıkardığı ilk yeni kaydı, eşlik edilebilecek bir melodi ve neşeli gitar riffleri içermiyor, çünkü neredeyse hiçbir şey yok.

Protest bir şarkı

İngiltere'nin yaşayan en büyük şarkı yazarı olarak kabul edilen McCartney, yapay zeka şirketlerinin telif hakkından kurtulma hamlesine karşı müzik endüstrisinin protestosu kapsamında, neredeyse tamamen sessiz bir kayıt stüdyosunda kaydedilmiş bir parça yayınlıyor.

Şarkıda akılda kalan melodiler ve etkileyici sözler yerine, sadece sessiz bir uğultu ve garip bir tıkırtı var. Bu, yapay zeka şirketlerinin müzisyenlerin fikri mülkiyetini, yapay zeka modellerini eğitmek için haksız bir şekilde sömürürlerse, yaratıcı ekosistemin mahvolacağı ve özgün müziğin susturulacağını simgeleyen bir şarkı.

83 yaşındaki McCartney, şu anda Kuzey Amerika'da turneye çıkmış durumda ve bu parçayı, diğer sessiz kayıtlarla dolu "Is This What We Want?" adlı LP'nin B yüzüne ekledi. McCartney'nin katkısı, müzisyenler ve sanatçılar, teknoloji şirketlerinin onay almadan veya telif ücreti ödemeden yaratıcı eserleri üzerinde yapay zeka modellerini eğitmesini engellemek için Birleşik Krallık hükümetini ikna etme kampanyalarını hızlandırırken geldi. Albümün şarkı listesi, "Birleşik Krallık hükümeti, yapay zeka şirketlerinin yararına müzik hırsızlığını yasallaştırmamalıdır" ifadesini içeriyor. İngiliz müzik emekçileri mi, ABD'li AI şirketleri mi? Protest albümünün arkasındaki besteci ve telif hakkı adaleti savunucusu Ed Newton-Rex şunları söyledi: "Hükümetin İngiliz yaratıcıların çıkarlarından çok ABD'li teknoloji şirketlerinin çıkarlarına daha fazla önem vermesinden çok endişeliyim." Kampanyayı destekleyen diğer sanatçılar arasında Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer ve Pet Shop Boys da bulunuyor. McCartney'nin yeni katkısı (bonus track) adını taşıyor ve en iyi şarkıları gibi, bir başlangıcı, bir ortası ve bir sonu olduğu söylenebilir. Hızlı bir şekilde yükseliyor ve 55 saniyelik bir bant hışırtısı ile başlıyor, ardından 15 saniyelik belirsiz bir tıkırtı geliyor, ardından 80 saniyelik hışırtı ile noktalanan bir ses geliyor ve yavaş, dokunaklı bir kapanış ile sona eriyor.

McCartney, Open AI, Google, Anthropic ve Elon Musk'ın xAI gibi yapay zeka şirketleri arasında yeni bir anlaşma yapma planlarına ilişkin endişelerini dile getiren İngiliz müziğinin önde gelen isimlerinden biri. Bu şirketler, metin, görüntü ve müzik dahil olmak üzere büyük miktarda eğitim bilgisine erişim talep ediyor. Trump'tan Birleşik Krallık hükümetine baskı McCartney, "Bu konuda dikkatli olmalıyız çünkü yapay zeka her şeyi ele geçirebilir ve biz bunun olmasını istemiyoruz, özellikle de kariyer yapabilmelerinin tek yolu bu olan genç besteciler ve yazarlar için. Yapay zeka bunu ortadan kaldırırsa, bu gerçekten çok üzücü olur" dedi. Protest albümüne katılan bir başka sanatçı olan Bush ise, "Geleceğin müziğinde seslerimiz duyulmayacak mı?" dedi. Besteci Max Richter ise "Hükümetin önerileri, yaratıcıları yoksullaştıracak ve müziğimizi besteleyen, edebiyatımızı yazan, sanatımızı resmeden insanlara göre yaratıcılığı otomatikleştirenleri kayıracaktır" diye konuştu. Hükümet, Birleşik Krallık ekonomisine yıllık 125 milyar sterlin katkı sağlayan yaratıcı endüstrilerin çıkarları ile hafif düzenlemeler isteyen ve son zamanlarda çoğunluğu veri merkezlerine olmak üzere 30 milyar sterlinin üzerinde yatırım yapacağını açıklayan ABD'li teknoloji şirketlerinin çıkarları arasında denge kurmakta zorlanıyor.