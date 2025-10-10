Habertürk
Habertürk
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilişkilerine dair yeni bir açıklamada bulundu. Trump, "Çin'de çok tuhaf şeyler oluyor." derken Çin'in hasmane davranmaya başladığını işaret etti. Trump "2 hafta içinde Şi Cinping ile görüşecektik ancak bunun için bir neden kalmamış görünüyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 18:42 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:12
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 2 hafta sonrası için planlanan görüşmelerine dair bir açıklamada bulundu.

        ABD Başkanı, Çin'in hasmane davranmaya başladığını işaret ederken "2 hafta içinde Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşecektik ancak bunun için bir neden kalmamış görünüyor." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, Çin'in nadir elementlerle ilgili ürünler için için ithalat kontrolü uygulamak istediğini ifade ederken "Kimse böyle bir şey görmedi. Esasen, bu pazarı tıkayabilir." dedi.

        Donald Trump, başka ülkelerinde bu durumla ilgili kendileriyle temas kurduğunu ve söz konusu ülkelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

        Çin'in diğer ülkeleri tutsak yapmaması gerektiğini işaret eden Trump, Çin'in mıknatıslarla başlayan süreçte aslında bunu planladığını söyledi.

        Çin'in bu ürünlerde tekel hâline gelebileceğini işaret eden Trump, kendilerinin de bazı konularda tekel pozisyonuna sahip olduğunu ancak kendisinin bugüne kadar bunu kullanmadığını ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini ifade etti.

