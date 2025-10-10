Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde bulunan evinin terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. O spekülasyonlardan biri de Güllü'nün aşağıya itilerek hayatını kaybetmesi üzerine...

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, merhum şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturmasını çok yönlü sürdürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı.

Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA profilinin olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı, hayatını bir başkasının / başkalarının aşağıya itmesiyle kaybetmediği ihtimalini güçlendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik; "Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.