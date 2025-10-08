Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül'de evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU: 3.53 PROMİL ALKOLLÜ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji dün ortaya çıkmıştı.

Güllü'nün düştüğü pencerenin alçak olması dikkat çekmişti.

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucunda, kanda alkol (etanol, metanol), uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, göz içi sıvısında alkol (etanol, metanol) aranması, idrarda uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında sistematik toksikolojik analiz yapıldığı belirtildi. Yapılan analiz sonucunda 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen Güllü’nün, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı da kaydedildi.