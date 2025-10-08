Habertürk
        Güllü'nün ölümüyle ilgili önemli gelişme - Magazin haberleri

        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme

        Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti incelemesi başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:34 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:15
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül'de evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

        ADLİ TIP KURUMU RAPORU: 3.53 PROMİL ALKOLLÜ

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji dün ortaya çıkmıştı.

        Güllü'nün düştüğü pencerenin alçak olması dikkat çekmişti.

        Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucunda, kanda alkol (etanol, metanol), uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, göz içi sıvısında alkol (etanol, metanol) aranması, idrarda uyuşturucu-uyarıcı madde aranması ve sistematik toksikolojik analizi, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında sistematik toksikolojik analiz yapıldığı belirtildi. Yapılan analiz sonucunda 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen Güllü’nün, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı da kaydedildi.

        Güllü, 27 Eylül'de İstanbul'daki Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.

        AVUKATTAN 'KAZARA DÜŞME' VURGUSU

        Ailenin avukatı Rahmi Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Adli Tıp raporunun kazayla düşme yaşadığını destekler nitelikte olduğunu belirterek; "Müvekkilim Gül Tut'un (Güllü) trajik vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır. Rapor, merhumenin kanında 3.53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildiğini, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır. Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır. Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir” ifadelerine yer verdi.

        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu Haberi Görüntüle
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız" Haberi Görüntüle
        #Güllü
