        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı: Ronaldo fark attı!

        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı: Ronaldo fark attı!

        Amerikan yatırım ve finans dergisi olan Forbes, yaptığı araştırma sonucu 2025 yılında en çok kazanan sporcuları açıkladı. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, rakiplerine büyük fark attı.

        Giriş: 08.10.2025 - 09:55 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:55
        1

        Amerikan yatırım ve finans dergisi Forbes, 2025 yılı için dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listenin tepesinde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo yer aldı.

        2

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Ronaldo, bir yılda 275 milyon dolar gelir elde ederek rakiplerine büyük fark attı.

        3

        Forbes’un analizi, spor dünyasında özellikle futbol ve basketbolun ekonomik olarak hâlâ en yüksek getirileri yarattığını gösteriyor.

        4

        İlk 10 sıralaması şöyle:

        Cristiano Ronaldo – 275 milyon dolar

        5

        Stephen Curry – 156 milyon dolar

        6

        Tyson Fury – 146 milyon dolar

        7

        Dak Prescott – 137 milyon dolar

        8

        Lionel Messi – 135 milyon dolar

        9

        LeBron James – 133,8 milyon dolar

        10

        Juan Soto – 114 milyon dolar

        11

        Karim Benzema – 104 milyon dolar

        12

        Shohei Ohtani – 102,5 milyon dolar

        13

        Kevin Durant – 101,4 milyon dolar

