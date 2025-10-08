Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı: Ronaldo fark attı!
Amerikan yatırım ve finans dergisi olan Forbes, yaptığı araştırma sonucu 2025 yılında en çok kazanan sporcuları açıkladı. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, rakiplerine büyük fark attı.
Amerikan yatırım ve finans dergisi Forbes, 2025 yılı için dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listenin tepesinde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo yer aldı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Ronaldo, bir yılda 275 milyon dolar gelir elde ederek rakiplerine büyük fark attı.
Forbes’un analizi, spor dünyasında özellikle futbol ve basketbolun ekonomik olarak hâlâ en yüksek getirileri yarattığını gösteriyor.
İlk 10 sıralaması şöyle:
Cristiano Ronaldo – 275 milyon dolar
Stephen Curry – 156 milyon dolar
Tyson Fury – 146 milyon dolar
Dak Prescott – 137 milyon dolar
Lionel Messi – 135 milyon dolar
LeBron James – 133,8 milyon dolar
Juan Soto – 114 milyon dolar
Karim Benzema – 104 milyon dolar
Shohei Ohtani – 102,5 milyon dolar