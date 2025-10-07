Leroy Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
Milli maç arasında Münih'e giden Leroy Sane, Oktoberfest'te bir kişiyle tartışma yaşadı; kendisine ve Galatasaray'a hakaret edildiğini dile getirdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane için işler yolunda gitmiyor.
Galatasaray'ın yakın dönemde en ses getiren transferlerinden biri olan Alman yıldız, ülkesinde bir kavgaya karıştı.
Milli maç arasında verilen dört günlük izinde Münih'e giden Sane, Almanya'nın meşhur festivali Oktoberfest'i de ziyaret etti.
Bild'in haberine göre Sane burada bir kişiyle kısa süreli tartışma yaşadı.
"G.SARAY'A HAKARET EDİLDİ"
Habere göre Sane olayla ilgili olarak “Festival çadırında uzun süre tahrik edildim. Kişisel olarak hakarete uğradım, dahası Galatasaray'a da hakaret edildi. Gergin atmosfere itildim. Tabii ki o anda daha sakin olmalıydım.” ifadelerini kullandı.
Olaya dair özeleştiri yapan Sane, Galatasaray'da da istediği başlangıcı henüz yapabilmiş değil.
Kayserispor deplasmanı dışında taraftarı tatmin edici bir performans sergileyemeyen Alman yıldız, Almanya Milli Takımı'na da davet edilmedi.
Liverpool ve Beşiktaş maçlarında 11’deki yerini kaybeden Sane, milli maç arası dönüşünde formayı almayı hedefliyor.
Julian Nagelsmann, Bundesliga'yla kıyasladığı Süper Lig'i “daha zayıf” bir lig olarak nitelendirmişti.
Sane'nin Bayern Münih'teki performansının üzerine çıkmasını beklediğini de ifade etmişti.
Alman yıldızın Münih'ten Galatasaray'a transferi büyük bir yankı uyandırmış; ülkesinde eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmıştı.
Bayern Münih'in yakın dönem efsanelerinden Oliver Kahn da geçen günlerde Sane'yle ilgili konuşmuş ve “Sane en üst kategoride yer almak istemiyorsa, bu onun kararı. O zaman kariyeri biraz farklı bir yol izleyecek. Ve şimdi Galatasaray'da kendine bir yer bulması gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.