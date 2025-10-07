MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TBMM devletimizin kurucu temelidir. TBMM Türk milletinin ta kendisidir. TBMM demokrasinin can damarıdır. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır. CHP yanlışı savunmayı tercih etmiştir. CHP yine baltayı taşa vurmuştur.

"O FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFIDIR"

1 Ekim'deki fotoğraf milli iradenin yansımasıdır. Görüşlerimiz ayrı olabilir ama hepimiz Türk milletinin evlatlarıyız. Mensubiyetinden onur ve şeref duymalıyız. Yapmak varken yıkmanın ne faydası olacaktır.

O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır. CHP'nin sürüklendiği çıkmaz sokağın çırpındıkça battığı rüşvet batağının elbette siyasi sonuçları olacaktır. CHP siyaseti sakattır. Bu siyaset kusurunun millete vereceği hiçbir şeydir. CHP'nin siyaseti meşruiyetten yoksundur sakattır. Karar milletindir, irade milletindir, hüküm milletindir.

"CHP'DE KILIÇLAR ÇEKİLMİŞTİR"

CHP yönetimi freni boşa aldı. Bu partiyi kasıp kavuran siyasi kriz çıta yükseltmiştir. CHP'de kılıçlar çekilmiştir. CHP'den belediyelerde dönen gayri meşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır. Adil yargılamanın hemen başlaması da samimi dileğimizdir.