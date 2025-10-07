Habertürk
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması | Son dakika haberleri

        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:48
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerini artıracaklarını bildirerek, "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık." dedi.

        Bakan Yerlikaya, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyetinin alınacağını söyledi.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini söyledi.

        Bakan Yerlikaya, yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetlerinin iptal edileceğini bildirdi.

