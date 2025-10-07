Engelli iki kardeşin trajik sonu!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında çöken evdeki işitme ve konuşma engelli kardeşler 84 yaşındaki Mustafa ve 65 yaşındaki Sıtkı Menteş hayatını kaybetti. Yangının, sobadan kaynaklandığı belirtildi
Adana'da yürek yakan olay, Saimbeyli ilçesi Naltaş Mahallesi’nde işitme ve konuşma engelli Mustafa (84) ve Sıtkı Menteş (65) kardeşlerin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
YAŞLI KADIN EŞİNİ KURTARDIMustafa Menteş, 84 yaşında hayatını kaybetti.
DHA'daki habere göre alevlerin sardığı ev çökerken, yangın yandaki eve de sıçradı. Alevleri fark eden yan evdeki kişi durumu itfaiyeye haber verdi. Ekipler gelene kadar kadın, işitme ve konuşma engelli eşini kurtardı.
İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTISıtkı Menteş, 65 yaşında hayata veda etti.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. Menteş kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.