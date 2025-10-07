Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Engelli iki kardeşin trajik sonu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Engelli iki kardeşin trajik sonu!

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında çöken evdeki işitme ve konuşma engelli kardeşler 84 yaşındaki Mustafa ve 65 yaşındaki Sıtkı Menteş hayatını kaybetti. Yangının, sobadan kaynaklandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da yürek yakan olay, Saimbeyli ilçesi Naltaş Mahallesi’nde işitme ve konuşma engelli Mustafa (84) ve Sıtkı Menteş (65) kardeşlerin yaşadığı 2 katlı evde gece saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        YAŞLI KADIN EŞİNİ KURTARDI

        Mustafa Menteş, 84 yaşında hayatını kaybetti.
        Mustafa Menteş, 84 yaşında hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre alevlerin sardığı ev çökerken, yangın yandaki eve de sıçradı. Alevleri fark eden yan evdeki kişi durumu itfaiyeye haber verdi. Ekipler gelene kadar kadın, işitme ve konuşma engelli eşini kurtardı.

        İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

        Sıtkı Menteş, 65 yaşında hayata veda etti.
        Sıtkı Menteş, 65 yaşında hayata veda etti.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. Menteş kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!