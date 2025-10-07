Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.734,87 %-1,14
        DOLAR 41,7042 %0,02
        EURO 48,8035 %-0,14
        GRAM ALTIN 5.332,15 %0,44
        FAİZ 40,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,20 %0,19
        BITCOIN 124.366,00 %-0,71
        GBP/TRY 56,1741 %-0,19
        EUR/USD 1,1695 %-0,14
        BRENT 65,53 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 8.718,06 %0,44
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Altında rekor serisi! Goldman altın tahminini yükseltti: İşte 7 Ekim 2025 güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları... - İş-Yaşam Haberleri

        Altında rekor serisi: Goldman altın tahminini yükseltti

        ABD hükümetinin kapanması ve Fransa'daki siyasi kriz, finansal piyasalarda belirsizliği artırdı. Bu belirsilik 'güvenli liman' olan altına yaradı. Ons altın 3 bin 977 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı, gram altında rekorunu tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 08:19 Güncelleme: 07.10.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altında rekor serisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Altın fiyatları ABD'de bütçe çıkmazı nedeniyle yaşanan hükümet kapanmasının sürmesi, Fransa’da tırmanan siyasi kriz ve bu ay yapılması beklenen Fed faiz indirimi beklentileriyle rekor üstüne rekor kırıyor.

        Ons altın 3 bin 977 dolar ile zirve tazeledi. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 328 TL ile rekor kırdı.

        Çeyrek altın 8.712 TL’den Cumhuriyet altını ise 33.744 TL’den işlem görüyor.

        GOLDMAN VE UBS'DEN YENİ ALTIN TAHMİNİ

        Altındaki bu yükseliş sonrası bankalar tahminlerini yükseltti.

        Goldman üçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek Aralık 2026 altın fiyat tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan bin 900 dolara yükseltti.

        İsviçre'nin bankacılık devi UBS Güçlü rallinin ardından ons altında kısa vadede bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini söyleyerek önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının 4.200 dolar/ons seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı