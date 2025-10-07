Altın fiyatları ABD'de bütçe çıkmazı nedeniyle yaşanan hükümet kapanmasının sürmesi, Fransa’da tırmanan siyasi kriz ve bu ay yapılması beklenen Fed faiz indirimi beklentileriyle rekor üstüne rekor kırıyor.

Ons altın 3 bin 977 dolar ile zirve tazeledi. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 328 TL ile rekor kırdı.

Çeyrek altın 8.712 TL’den Cumhuriyet altını ise 33.744 TL’den işlem görüyor.

GOLDMAN VE UBS'DEN YENİ ALTIN TAHMİNİ

Altındaki bu yükseliş sonrası bankalar tahminlerini yükseltti.

Goldman üçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek Aralık 2026 altın fiyat tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan bin 900 dolara yükseltti.

İsviçre'nin bankacılık devi UBS Güçlü rallinin ardından ons altında kısa vadede bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini söyleyerek önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının 4.200 dolar/ons seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.