Ormanda parçalanmış bedeni bulundu Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, evlerinin önünde eşi Tuğba Sağlam'ı tüfekle öldürüp ormana kaçan Mustafa Sağlam'ın iki aydır süren aramaların ardından Karatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. JASAT ve JÖH ekiplerinin de yer aldığı çalışmada bulunan erkek cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve yapılan incelemede kimliğin Mustafa Sağlam'a ait olduğu tespit edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.10.2025 - 00:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:20 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL