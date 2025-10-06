İlkay Gündoğan gol attığı formasını babasına ayırdı
'Çocukluk hayalim' dediği Galatasaray'a kavuşan İlkay Gündoğan, yıllardır beklediği özel günün formasını babasına ayırdı.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Galatasaray'a 1 puanı kazandıran gol İlkay Gündoğan'dan geldi.
Maçın önemli bölümünü 10 kişi oynayan Cimbom ilk yarıda istediği performansı sergileyemese de ikinci yarıda baskı kurmayı başardı.
Ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlayan Galatasaray da İlkay Gündoğan da golle tanıştı.
Galatasaray kariyerindeki ilk golünü atan İlkay Gündoğan yıllardır beklediği ana kavuştu.
Çocukluğundan bu yana Galatasaraylı olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu bu özel formasını da özel birine ayırdı.
Hem Liverpool hem Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla klasını konuşturan İlkay'ın derbi maçı formasının da talibi çoktu.