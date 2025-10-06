Habertürk
        Parkta uyardığı kişi saldırdı! Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Parkta uyardığı kişi saldırdı! Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!

        Gaziantep'te bir parkta vahşet yaşandı. Olayda 60 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle uyardığı bir kişi tarafından motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:01
        Gaziantep'te Ahmet Kayıkçı (60), parkta uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle uyardığı M.C.A. tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, önceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, bu sırada uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürdüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.’yü uyardı.

        Bunun üzerine M.C.A. ve Kayıkçı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.C.A., Ahmet Kayıkçı’yı motosiklet kaskı ile darp etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

        Yaralanan Ahmet Kayıkçı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kayıkçı, doktorların müdahalesine karşın gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından saha taraması yapıp, güvenlik kamera kayıtlarında yaptığı incelemeyle M.C.A., ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

