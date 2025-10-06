Habertürk
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı! Korkunç kazada 2 işçi hayatını kaybetti!

        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı! Korkunç kazada 2 işçi hayatını kaybetti!

        Başkent Ankara'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir inşaatın 12'nci katında yaşanan olayda yük asansörü ikiye ayrıldı. Kazada asansörden düşen iki işçi hayatını kaybetti

        Giriş: 06.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:55
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

        KUZEN OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

        DHA'nın haberine göre de 15 katlı binada dış cephe sıvası yapmak için kurulan asansörlü platform, 12'nci kattayken aşırı yük nedeniyle ortadan kırılıp ikiye ayrıldı.

        Platformun üzerinde bulunan amca çocukları E.A. ve N.A., beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından inşaatta çalışmalar durdurularak, çevrede güvenlik önlemi alındı.

