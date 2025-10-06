Son 5 yılda da son 10 yılda da en çok zenginleşen il Kastamonu

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) rakamları çok ilginç bir gelişmeyi ortaya koyuyor. BDDK rakamlarına göre son 10 yılda Türkiye'deki TL ve döviz mevduatlardan oluşan toplam mevduat 1 trilyon 167 milyar liradan yüzde bin 862 yükseliş ile 22 trilyon 912 milyar liraya ulaşmış durumda. Son 5 yılda ise tüm ülkede toplam mevduat artışı yüzde 649 oldu. 5 yıl önce Türkiye'de toplam mevduat 3 trilyon 59 milyar liraydı.

YÜZDE 3 BİN 338 TIRMANIŞ

İl bazında baktığımızda ise karşımıza hep aynı şehir çıkıyor. Son 10 yılda da son 5 yılda da oran olarak bankalardaki mevduatı en fazla artan il Kastamonu. Kastamonu'da bankalardaki toplam mevduat (TL ve döviz mevduatı) son 10 yılda yüzde 3 bin 338 ve son 5 yılda ise yüzde 873 artarak Türkiye'de diğer şehirleri geride bıraktı. Bu şehirde 2015'te 2,2 milyar lira olan toplam mevduat Haziran 2025 verileri ile 75,8 milyar liraya ulaştı. 10 yıllık rakamlar oran olarak diğer büyük artışların Adıyaman ve Diyarbakır'da gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu illerde yükseliş sırasıyla yüzde 2 bin 802 ve yüzde 2 bin 696 oldu. Aynı dönemde Türkiye'nin büyük şehirlerinden İstanbul'da mevduat 507 milyar liradan 9,8 trilyona ulaştı. Bu rakam yüzde bin 833'lük artışa işaret etse de İstanbul oransal artışta Türkiye ortalamasının altında kaldı. İzmir yüzde bin 911 ile ortalamayı geçti.