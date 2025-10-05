Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
Fenerbahçe, Brezilyalı file bekçisi Ederson'un arka adalesinde kanama tespit edildiğini açıkladı. Samsunspor maçından önce Ederson hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Ederson, muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Brezilyalı kalecisi Ederson hakkında sağlık bilgilendirmesi yayımladı.
Sarı-lacivertliler, yıldız file bekçisinin arka adalesinde kanama tespit edildiğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı:
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.
TEDESCO DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI
MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dünkü antrenmanda sakatlanan Ederson'un yerine kadroya Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor'u çağırdığı kaydedildi.
John Victor, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.
Brezilya, 10 ve 14 Ekim'deki hazırlık maçlarında Güney Kore ve Japonya ile karşılaşacak.