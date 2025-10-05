Bitcoin'de yeni tarihi zirve

ABD'de ekim başı itibarıyla Federal hükümetin kapanması doları ana para birimleri karşısında zayıflatırken kripto paralara talep yükseldi.

Bu sabah Bitcoin 125 bin 560 dolar ile yeni tarihi zirvesini gördü. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin 14 Ağustos'ta 124.500 dolara kadar yükselmiş ancak daha sonra eylül başında 108 bin doların altına gerilemişti.

Tarihsel olarak Bitcoin'in yükseliş kaydettiği ekim ayına girilmesiyle fiyatlardaki toparlanma hızlandı. Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.

BORSALARIN REZERVLERİ 6 YILIN DİBİNDE

ABD'de hükümet kapanmasının yanında bu tarihi zirveyi getiren etkenlerden birisi kripto para borsalarındaki Bitcoin rezervlerinin 6 yılın dibine inmesi oldu. Glassnode verilerine göre kripto para borsalarının elinde dün itibarıyla 2.83 milyon adet Bitcoin bulunuyor. Son olarak bu seviye Haziran 2019'da görülmüştü ve o dönem Bitcoin yaklaşık 8 bin dolardan işlem görüyordu.

JPMORGAN: BITCOIN DEĞERİNİN ALTINDA

Son dönemde dev finans kuruluşlarının Bitcoin için açıkladıkları hedef fiyatlar da yatırımcı ilgisini artırıyor. JPMorgan son yayımladığı raporda Bitcoin'in değerinin altında işlem gördüğünü ve sene sonuna kadar 165 bin doları görebileceğini bildirdi.