        Bitcoin'de yeni tarihi zirve - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de yeni tarihi zirve

        Bitcoin 125.500 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Zayıflayan dolar Bitcoin'deki yükselişi desteklerken kripto para borsalarının elindeki Bitcoin rezervleri 6 yılın en düşük seviyesine geriledi

        Giriş: 05.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:10
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        ABD'de ekim başı itibarıyla Federal hükümetin kapanması doları ana para birimleri karşısında zayıflatırken kripto paralara talep yükseldi.

        Bu sabah Bitcoin 125 bin 560 dolar ile yeni tarihi zirvesini gördü. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin 14 Ağustos'ta 124.500 dolara kadar yükselmiş ancak daha sonra eylül başında 108 bin doların altına gerilemişti.

        Tarihsel olarak Bitcoin'in yükseliş kaydettiği ekim ayına girilmesiyle fiyatlardaki toparlanma hızlandı. Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.

        BORSALARIN REZERVLERİ 6 YILIN DİBİNDE

        ABD'de hükümet kapanmasının yanında bu tarihi zirveyi getiren etkenlerden birisi kripto para borsalarındaki Bitcoin rezervlerinin 6 yılın dibine inmesi oldu. Glassnode verilerine göre kripto para borsalarının elinde dün itibarıyla 2.83 milyon adet Bitcoin bulunuyor. Son olarak bu seviye Haziran 2019'da görülmüştü ve o dönem Bitcoin yaklaşık 8 bin dolardan işlem görüyordu.

        JPMORGAN: BITCOIN DEĞERİNİN ALTINDA

        Son dönemde dev finans kuruluşlarının Bitcoin için açıkladıkları hedef fiyatlar da yatırımcı ilgisini artırıyor. JPMorgan son yayımladığı raporda Bitcoin'in değerinin altında işlem gördüğünü ve sene sonuna kadar 165 bin doları görebileceğini bildirdi.

        Citi ise daha tedbirli bir tahminle 2025 sonu tahminini 133 bin dolar olarak açıkladı. Standard Chartered ise daha önce açıkladığı sene sonu için 200 bin dolarlık tahminini koruyor.

