Galatasaray sahasında Beşiktaş'a kaybetmiyor!

Bir kişi eksik oynamasına rağmen ikinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 55. dakikada bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı. Bu golün ardından siyah-beyazlılar, topa daha fazla sahip olmaya başladı. Yediği baskıyı gol yemeden atlatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise istediği pozisyonları bulamadı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Galatasaray, birçok olumsuzluk yaşadığı derbiden 1 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez puan kaybederken puanını 22'ye çıkardı.