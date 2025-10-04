Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Mücadelede ilk gol 12. dakikada Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham'dan gelirken Galatasaray bu gole 55. dakikada İlkay Gündoğan ile karşılık verdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 22 yaparken Beşiktaş ise 13 yaptı. Lige 7'de 7 ile başlayan Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk kez bir maçta puan kaybetti ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de milli ara sonrası Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sarı-Kırmızılılar mücadelenin 34. dakikasında 10 kişi kaldı. REKLAM Savunma arkasına atılan topa yetişen Rafa Silva, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Rafa, ceza sahasına girmeden önce Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e direkt kırmızı kart gösterdi. Öte yandan, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 6 derbide 6. kırmızı kart çıkmış oldu.

SINGO SAKATLANDI Mücadelenin 26. dakikasında sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fildişi Sahilli oyuncunun yerine Roland Sallai oyuna girdi.

GALATASARAY'IN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ Galatasaray sahasında Beşiktaş'la berabere kalarak 15 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazanmıştı. Yine Beşiktaş maçında sahadan galibiyetle ayrılamayan Sarı-Kırmızıların 15 maçlık serisi de son bulmuş oldu.

ABRAHAM 11'DE Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Tammy Abraham, ilk 11'de forma giydi. REKLAM Siyah-beyazlıların dün yapılan son antrenmanında yer alan İngiliz santrfor, Galatasaray derbisinde sahadaki yerini aldı. İngiliz futbolcu 12. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan ile geçen sezonki derbilerde süre almayan Ismail Jakobs, ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giydi. BEŞİKTAŞ TARAFTARI RAMS PARK'TA Siyah-beyazlı taraftarlar, derbide kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Tüpraş Stadı'ndan 30 otobüsle RAMS Park'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan saatler öncesinde tribündeki yerlerini alırken tezahüratlarla takımlarına destek oldu.