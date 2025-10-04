Habertürk
        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik, Hamas'ın Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını değerlendirdi | Dış Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik, Hamas'ın Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını değerlendirdi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, "Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir." ifadesini kullandı.

        Giriş: 04.10.2025 - 12:47 Güncelleme: 04.10.2025 - 12:47
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Çelik, NSosyal hesabından, Hamas'ın, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin açıklamasına yönelik paylaşım yaptı.

        "Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

        "Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin'in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir. Başkan Trump'ın ortaya çıkan bu durumu 'barış' için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir."

        Çelik, Hamas'ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için İsrail'in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır." ifadelerini kullandı.

