Trabzonspor: 4 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti goller; 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 56. dakikada Oleksandr Zubkov ve 90+3. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Paul Onuachu'dan geldi. Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 17'ye yükseltti. Kayserispor ise 5 puanda kaldı.

Habertürk Giriş: 03.10.2025 - 21:55 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:02 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL