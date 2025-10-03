Habertürk
        A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı!

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

        03.10.2025 - 13:51
        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim’de Kocaeli’de Gürcistan’la karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu şu şekilde:

        Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

        Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

