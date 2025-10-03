Habertürk
Habertürk
        Tırnaktaki beyaz lekeler: Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?

        Lökonişi nedir? Tırnakta beyaz lekelerin görünmeyen nedenleri

        Sık tekrarlayan beyaz lekeler, basit bir travmadan daha fazlasını işaret ediyor olabilir; çinko eksikliğinden mantar enfeksiyonuna kadar birçok ihtimal gündeme gelebilir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 08:00 Güncelleme: 03.10.2025 - 08:00
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Tırnağınızda beliren beyaz lekeler genellikle zararsız olsa da bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

        SADECE BİR LEKE Mİ YOKSA CİDDİ BİR HASTALIK MI? TIRNAKTA BEYAZ LEKE NEDEN OLUR?

        Tırnakta görülen beyaz lekeler tıp dilinde lökonişi olarak adlandırılır. Çoğu zaman zararsız bir durum olan bu lekeler, estetik açıdan rahatsız edici olabilir. Ancak bazı durumlarda vücudun genel sağlığına dair ipuçları da verebilir.

        Tırnakta beyaz leke; travma, vitamin ve mineral eksiklikleri, mantar enfeksiyonları, ilaç kullanımı ya da alerjik reaksiyonlar gibi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir.

        UYARI: Çoğu beyaz leke tırnak uzadıkça kendiliğinden kaybolur. Ancak sık tekrar eden, ağrıyla seyreden veya tırnak yapısında kalıcı bozulmalara yol açan durumlarda dermatoloğa başvurmak önemlidir.

        LÖKONİŞİNİN EN SIK NEDENLERİ

        Travmalar: Tırnağı sert bir yere çarpma veya tırnak ısırma sonucunda oluşan küçük hasarlar beyaz lekelerin en yaygın sebebidir.

        Vitamin ve mineral eksiklikleri: Özellikle çinko ve protein eksikliği, tırnak yapısında bozulmalara ve beyaz lekelerin oluşmasına yol açabilir.

        Mantar enfeksiyonları: Tırnak mantarı, tırnak yüzeyinde beyaz noktaların yanı sıra kalınlaşma ve şekil bozukluğu da yapabilir.

        Cilt hastalıkları: Egzama, sedef ve benzeri cilt rahatsızlıkları tırnak yapısını bozarak lökonişiye neden olabilir.

        Kimyasal maruziyet: Oje, aseton, deterjan gibi kimyasallara sık temas, tırnağın yapısını zayıflatır ve beyaz lekeler oluşturabilir.

        İlaçlar ve alerjiler: Bazı ilaçların yan etkisi veya alerjik reaksiyonlar da tırnakta renk değişimlerine sebep olabilir.

        TIRNAKTA BEYAZ LEKENİN BELİRTİLERİ

        - Nokta veya çizgi şeklinde beyaz alanlar

        - Tırnağın uzamasıyla birlikte lekelerin yukarıya doğru hareket etmesi

        - Tekrarlayan lekeler (özellikle beslenme eksikliklerinde görülür)

        - Mantar varsa tırnakta kalınlaşma, kırılganlık ve pürüzlü yüzey

        - Travma veya enfeksiyon varsa tırnak yatağında hassasiyet ve ağrı

        NASIL TEŞHİS EDİLİR?

        Tırnaktaki beyaz lekelerin nedeni dermatolojik muayene ile belirlenebilir. Doktor gerekirse şu yöntemleri kullanabilir:

        Fiziksel muayene ve öykü alma: Travma, kimyasal temas ya da hastalık öyküsü değerlendirilir.

        Vitamin ve mineral testleri: Çinko, demir ve kalsiyum seviyeleri ölçülür.

        Mantar testleri: Tırnak örneği laboratuvara gönderilerek mantar varlığı araştırılır.

        Dermatoskopi ve mikroskopi: Tırnak plağı detaylı olarak incelenir.

        TEDAVİ YÖNTEMLERİ

        Tedavi, beyaz lekelerin nedenine göre değişir:

        İlaç tedavisi: Mantar enfeksiyonlarında antifungal ilaçlar uygulanır.

        Beslenme desteği: Çinko, protein ve diğer mineral eksiklikleri takviyelerle giderilir.

        Düzenli bakım: Nemlendirici ürünler ve tırnak güçlendiriciler kullanılabilir.

        Kimyasallardan korunma: Oje, aseton ve sert deterjanlardan uzak durmak gerekir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

