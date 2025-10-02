Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Özkaya, Gabriel Guevara ile bir araya geldi - Magazin haberleri

        Zeynep Özkaya, Gabriel Guevara ile bir araya geldi

        Ünlü oyuncu Zeynep Özkaya, İspanya yapımı 'Culpa Nuestra'nın özel gösteriminde filmin başrol oyuncusu Gabriel Guevara ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 18:43 Güncelleme: 02.10.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Özkaya, geçtiğimiz mayıs ayında pilot sevgilisi Oğulcan Can ile dünyaevine girmişti.

        Zeynep Özkaya, bu kez yurt dışı seyahatiyle adından söz ettirdi. Oyuncu, Nicole Wallace ve Gabriel Guevara'nın başrollerini paylaştığı 'Culpa' serisinin devamı olan 'Culpa Nuestra' filminin özel gösterimine katılmak için İspanya'nın tatil beldesi Ibiza'ya gitti.

        Gösterim sonrası film ekibiyle bir araya gelen Zeynep Özkaya, filmin ünlü yıldızı Gabriel Guevara ile tanışarak bu anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #zeynep özkaya
        #Culpa Nuestra
        #Gabriel Guevara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"