        İlkay Gündoğan, Liverpool maçı sonrası isim veremem demişti: O yıldız belli oldu!

        İlkay Gündoğan, Liverpool maçı sonrası isim veremem demişti: O yıldız belli oldu!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Liverpool zaferinde takımın orkestra şefi oldu. Salah'ın tribün atmosferine tepkisi Liverpool galibiyetinin en çok konuşulan detaylarından olurken İlkay'ın maç sonu açıklamasında bahsettiği kişinin de Mısırlı yıldız olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 02.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:49
        1

        Çocukluk hayali olan Galatasaray'a kavuşan İlkay Gündoğan Liverpool maçı performansıyla yıllardır neden dört gözle transferinin beklendiğini de kanıtladı.

        2

        Tarihi zaferde savunma ve hücum arasında bağlantı rolünü üstlenen İlkay takımı adeta orkestra şefi gibi yönetti. Okan Buruk'un sahadaki yardımcısı olarak kabul gören tecrübeli futbolcu mücadelenin ardından İngiliz basınının da odağındaydı.

        3

        Maçın İngiltere'deki yayıncısına açıklamalar yapan İlkay “Maç esnasında Liverpool’un oyuncularından biri yanıma geldi ve ‘Burada atmosfer hep böyle mi!’ diye sordu. Ancak isim veremem" derken bu açıklaması da gündeme oturdu.

        4

        Uzun süre bu futbolcunun kim olabileceği tartışılırken o ismin Muhammed Salah olduğu ortaya çıktı. Maça yedek kulübesinde başlayan Mısırlı yıldız ısınmaya çıktığı esnada Galatasaray tribünlerinin ıslıkları nedeniyle zor anlar da yaşamıştı.

        5

        Isınma sonrasında yedek kulübesine giden Salah'ın kulaklarını kapadığı anlar görüntülere yansıdı. Maç boyunca sarı-kırmızılı taraftarların bitmeyen tezahüratları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Salah, 90 dakikanın sonunda İlkay’ın yanına giderek kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

        6

        Salah, İlkay'ın kulağına eğilerek birkaç cümle kurarken İlkay da başını sallayarak Mısırlı yıldızı onayladı ve devamında gülümsedi. Bu anlar, Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada büyük ilgi gösterdiği konulardan biri oldu.

        7

        Daha önce Galatasaray'la karşılaşan Bayern Münih'in formasını giyen Leroy Sane de tribünlere hayran kalmış, bunu da dile getirmişti. Bayern Münih'le olan mukavelesi sona eren Alman yıldız Galatasaray'a imza atarken sarı-kırmızılıları seçme nedenlerinden biri de stat atmosferi oldu.

        8

        SALAH'IN ZOR ANLARI

        Maça yedek soyunan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, stadyumdaki atmosfer karşısında zor anlar yaşadı. 32 yaşındaki forvetin yedek kulübesinde ıslıklardan dolayı kulaklarını kapattığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

        9

        Fransız efsane futbolcu Thierry Henry ise Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi İngiltere'deki yayıncı CBS Sports'ta değerlendirdi.

        "GALASARAY HER TAKIMI YENEBİLİR!"

        "Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener."

        10

        "HARİKA MÜCADELE ETTİLER"

        "Maç boyunca Galatasaray'ın Liverpool'u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray'a hakkını vermemiz gerekiyor. Oynayan tüm Galatasaraylı futbolcular harika mücadele ettiler."

