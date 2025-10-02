İhracatta eylül rekoru Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolara yükseldi ve rekor seviyeye ulaştı. İthalat yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolar oldu. Eylül ayı dış ticaret açığı yüzde 33,4 artış ile 6,9 milyar dolara yükseldi

