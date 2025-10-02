"HAYAL KIRIKLIĞI"

Fransız ekibinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında konuşan Lafont, "Nice bu yaz zayıfladı çünkü birkaç önemli oyuncusunu kaybetti: Evann Guessand, Gaetan Laborde (ikisinin toplamda 25 golü vardı) ve kalecisi Marcin Bulka. Transfer edilen oyuncular henüz aynı seviyede değil (şu an için tek iyi transfer Vanhoutte gibi görünüyor) ve Nice bu sezon dokuz maçın sadece ikisini kazandı. Kaptanı Dante’nin yokluğunda savunma çok zorlandı, üstelik Dante 41 yaşında ve diz sorunları yaşıyor. Sezon başında birçok oyuncu sakatlanmıştı ve şimdi yeni yeni geri dönüyorlar, henüz oturmuş bir ideal kadro yok. Forvetleri Moffi (uzun bir sakatlıktan dönüyor) ve yeni gelen Kevin Carlos şu ana kadar hayal kırıklığı yaşatıyor." ifadelerini kullandı.