Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ilk haftasında Paris Basketbol'u devirdi!

Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransa'nın Paris Basketbol takımını 96-77 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, başkan vekili Murat Salar, yöneticiler Orhan Demirel, Gürhan Taşkaya, Murat Emanetoğlu, Ozan Vural, Ufuk Şansal, Eren Ergen, Ertan Torunoğulları, Adem Köz, Taner Sönmezer, Erdem Sezer ve Cem Ciritçi'nin yanı sıra Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski yöneticiler Burak Kızılhan, Hamdi Akın, Hulusi Belgü ve Sertaç Komsuoğlu yerinde takip etti. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Beko, 11-10 üstün geçti. Biberovic'in üç sayılık atışıyla ilk çeyreğin bitimine 56 saniye kala 20-17 üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, çeyreği 25-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Birch'in isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. Hall'un 15. dakikadaki üçlüğüyle farkı 14 sayıya (35-21) kadar taşıyan sarı-lacivertliler, rakibine üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden boş atış imkanı verince 18. dakikada fark 6 sayıya kadar indi: 40-34. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-40 üstün gitti. İlk yarının son bölümünde yakaladığı çıkışı ikinci yarının başına da taşıyan konuk ekip, 24. dakikada Hifi'nin basket faulüyle öne geçti: 51-53. Tucker'ın üçlüğüyle çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü koruyamadı ve 27. dakikada Herrera'nın basketiyle skor eşitlendi: 57-57. Savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, son bölümde Colson, Melli ve Tucker ile üst üste skor üretti ve final periyoduna 70-59 üstün girdi.