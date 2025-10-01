İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahale ettiği bildirildi.

Gazze'ye götürmek için, günlerdir Akdeniz'de seyreden filoya bağlı gemilerden bazıları İsrail donanması tarafından durduruldu ve İsrail askerleri gemilere çıktı.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.

20'DEN FAZLA GEMİ TESPİT EDİLDİ

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan Açıklamaya göre ise filonun 3 mil önünde 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildi.

Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YÖN DEĞİŞTİRİN"

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; filo, aktif savaş bölgesine yaklaştığı konusunda bilgilendirildi.

İsrail donanması ise filoya İsrail'in Aşdod Limanı'na doğru yön değiştirmesini söyledi. TÜRK AKTİVİSTLER HABERTÜRK'E KONUŞMUŞTU Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Davut Taşkıran, Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı. Taşkıran, 12 İsrail gemisinin kendilerine doğru yaklaştığını ifade ederken, aralarındaki mesafenin 10 mil kadar olduğunu söyledi. Taşkıran, İsrail müdahalesi sonucu kişisel bilgilerine erişilmemesi için elektronik eşyalarını denize atacaklarını bildirdi. Türk aktivist, iletişim sinyallerinin kesildiğini belirtti. Taşkıran, İsrail'in müdahalesini beklediklerini ve kendilerini İsrail gemilerine alacaklarını tahmin ettiğini söyledi. "BLOKAJ UYGULANIYOR" Habertürk'e konuşan bir diğer Türk aktivist Ayçin Kantoğlu ise kendilerine bir blokaj uygulandığını söylerken, can yeleklerini giydiklerini söyledi. Filodaki Türk aktivist Mustafa Çakmakçı ise, sürekli uyarlar geldiğini ve hareketliliğin devam ettiğini söylerken "Şu anda hâlâ bizim ümidimiz, sert müdahale planı içerisindelerse bizim arzumuz başarısız olmaları." diye konuştu. Gemilere radyo yoluyla İsrail tarafından duyurular yapıldığı ifade edilirken, filodaki gemilerin ışıklarının söndürülmeye başladığı bildirildi.