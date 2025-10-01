İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
Gazze'ye insani yardım götürme misyonu ile yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından müdahale edildiği bildirildi. Filodan yapılan açıklamaya göre, bazı gemiler durduruldu ve İsrail askerleri gemilere çıktı.
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahale ettiği bildirildi.
Gazze'ye götürmek için, günlerdir Akdeniz'de seyreden filoya bağlı gemilerden bazıları İsrail donanması tarafından durduruldu ve İsrail askerleri gemilere çıktı.
Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.
20'DEN FAZLA GEMİ TESPİT EDİLDİ
Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan Açıklamaya göre ise filonun 3 mil önünde 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildi.
Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"YÖN DEĞİŞTİRİN"
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; filo, aktif savaş bölgesine yaklaştığı konusunda bilgilendirildi.
İsrail donanması ise filoya İsrail'in Aşdod Limanı'na doğru yön değiştirmesini söyledi.
TÜRK AKTİVİSTLER HABERTÜRK'E KONUŞMUŞTU
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Davut Taşkıran, Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı.
Taşkıran, 12 İsrail gemisinin kendilerine doğru yaklaştığını ifade ederken, aralarındaki mesafenin 10 mil kadar olduğunu söyledi.
Taşkıran, İsrail müdahalesi sonucu kişisel bilgilerine erişilmemesi için elektronik eşyalarını denize atacaklarını bildirdi.
Türk aktivist, iletişim sinyallerinin kesildiğini belirtti.
Taşkıran, İsrail'in müdahalesini beklediklerini ve kendilerini İsrail gemilerine alacaklarını tahmin ettiğini söyledi.
"BLOKAJ UYGULANIYOR"
Habertürk'e konuşan bir diğer Türk aktivist Ayçin Kantoğlu ise kendilerine bir blokaj uygulandığını söylerken, can yeleklerini giydiklerini söyledi.
Filodaki Türk aktivist Mustafa Çakmakçı ise, sürekli uyarlar geldiğini ve hareketliliğin devam ettiğini söylerken "Şu anda hâlâ bizim ümidimiz, sert müdahale planı içerisindelerse bizim arzumuz başarısız olmaları." diye konuştu.
Gemilere radyo yoluyla İsrail tarafından duyurular yapıldığı ifade edilirken, filodaki gemilerin ışıklarının söndürülmeye başladığı bildirildi.
Küresel Sumud Filosu
44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.
Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.