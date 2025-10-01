"Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"

Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü göstermek üzere. Perşembe (yarın) gece olurken yağışlı havanın fırtınayla birlikte batı ve kuzey bölgelerde başlamasını bekliyoruz. İtalya’nın doğusu ile Yunanistan üstünde oluşan alçak basınç, Ege Denizi üzerinden ülkemize sokulurken özellikle 3 Ekim Cuma günü getireceği sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir.

İzmir, Aydın, Muğla ve tüm ilçeleri, Manisa, Antalya’nın batı ilçeleri yer yer şiddetli (metrekareye 100 mm) yağış kaydedebilir. Bu durum ilçelerde su baskınlarına, caddelerde gölleşmeye yol açabilir. İzmir dahil olmak üzere tüm kıyı Ege merkezleri için Perşembe gece yarısından itibaren tedbir alınmalı. Kuraklığa da çare olmaya başlayacak bu yağışlar hem bereketli, hem felaketli gelebilir. Aslında yağışların büyük kısmı sadece bereketli, fakat yer yüzündeki örtümüz, düşen yağışlara uygun olmadığı için su baskınları yaşanıyor. Yine öyle bir Cuma günü olacak görünüyor, şimdiden özellikle Muğla ve Aydın çevresinde yaşayanların duruma hazır olmasında yarar var.

İstanbul’da perşembe günü de parçalı bulutlu ve güneşli geçerken, cuma günü sabah-öğlen saatleri orta kuvvetli yağmur şehri ıslatabilir. Bursa, Balıkesir geneli ile Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Trakya’da Kırklareli gibi merkezlerde de bu cuma yağmur görülecek. Özellikle Trakya’daki yağışlar sırasında lokal olarak dolu yağışı da görülebilir. Marmara’da sıcaklıklar azalıyor, gelecek 7 gün içinde hissedilenler sabah 16°C, gün içinde 20°C civarında seyredecek. Mevsimlik giysileri yanımıza almayı unutmayalım.

Ankara’da ve yakın çevresindeki merkezlerde hafta parçalı bulutlu ve güneşli sürecek. Başkentte pek yağmur ihtimali görünmüyor ve Ankara’nın da suyu hızla bitiyor.

Akdeniz kıyılarında ise Antalya sonunda yağmurla buluşacak ve 3 Ekim Cuma günü 23°C gibi sıcaklıklarda bir sonbahar yağmuru Antalya’ya da uğrayacak.

Batı ve kuzey bölgelerde gelecek 10 günün 4 günü yağmurlu geçebilir. Yağışların sabah ve öğlen saatlerinde 1 ila 4 saat sürmesini tahmin ediyoruz. Yani günlerin büyük kısmında hava kuru ve hızla ilerleyen bulutlarla yer yer güneşli de olacak. Doğu ve Güneydoğu ise bugünleri güneşlenerek geçiriyor. Basra Körfezi üstünden ülkemize uzanan sıcaklar ülkenin doğusunda bu hafta hüküm sürüyor. İstanbul 20°C’lerde seyrederken Erzurum’da gündüz sıcaklıkları 27-28°C’lere çıkacak. Fakat kurak günler bu bölgelerde sürecek görünüyor.