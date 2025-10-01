Meclis yeni yasama yılına başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün yapılacak özel oturumla başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'da milletvekillerine seslenecek. CHP ise özel oturuma katılmayacak
İki buçuk aylık aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisine yeniden başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 13.00'te Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Ardından Özel Oturumu yönetecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda açılış konuşması yapacak. MHP lideri Devlet Bahçeli de oturuma katılacak. CHP grubu ise belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar nedeniyle bu yılki özel oturumda yer almayacak.
Meclis Tören Salonu'nda saat 19.30'da ise yeni yasama yılı açılışı nedeniyle resepsiyon düzenlenecek. Kabine üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri de resepsiyona katılacak.