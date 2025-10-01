Gökyüzündeki görsel şölene hazır olun: Ekim ayında gökyüzünde kaçırılmayacak anlar yaşanacak!
Ekim ayı gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir görsel şölen sunacak. Dolunaydan meteor yağmurlarına, gezegen kavuşumlarından Merkür'ün özel konumuna kadar pek çok astronomi olayı yaşanacak. Teleskop sahibi olmasanız bile çıplak gözle izleyebileceğiniz bu gökyüzü olayları, doğayla baş başa kalmak için eşsiz bir fırsat yaratıyor. İşte detaylar!
Gökyüzünde Ekim ayı dopdolu geçiyor! Ay ve gezegenlerin yakınlaşmaları, iki farklı meteor yağmuru ve göz kamaştırıcı Dolunay, gökyüzünü adeta bir sahneye dönüştürecek. Özellikle 21 Ekim’deki Yeni Ay ve Orionid meteor yağmuru, yılın en heyecan verici gök olaylarından biri olarak öne çıkıyor!
7 EKİM: DOLUNAY
Ay, 7 Ekim’de tüm ihtişamıyla gökyüzünü aydınlatacak. Dolunay gecesi, özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde göz kamaştırıcı bir manzara oluşturacak. Bu tarih aynı zamanda gökyüzü meraklılarının doğa yürüyüşleri ve gece gözlemleri için en uygun zamanlardan biri olacak.
8 EKİM: DRACONID METEOR YAĞMURU
Dolunaydan hemen sonra, 8 Ekim gecesi Draconid meteor yağmuru görülebilecek. Bu gökyüzü olayı, saatte 10’a kadar meteorun gözlemlenebilmesiyle dikkat çekiyor. Karanlık ve açık havalarda, kuzey yarımkürede bu eşsiz doğa olayını çıplak gözle izlemek mümkün olacak.
14 EKİM: AY – JÜPİTER KAVUŞUMU
14 Ekim’de Ay ile Jüpiter, gökyüzünde birbirine çok yakın görünecek. Parlaklığıyla bilinen Jüpiter, Ay’ın hemen yanında gözlemlenebilecek. Teleskopla yapılan gözlemlerde Jüpiter’in uydularını görmek de mümkün olacak.
21 EKİM: YENİ AY VE ORIONİD METEOR YAĞMURU
21 Ekim’de gökyüzünde Yeni Ay evresi yaşanacak. Aynı gün Orionid meteor yağmuru zirveye ulaşacak. Yeni Ay sayesinde gökyüzü karanlık olacak ve meteor yağmuru daha net şekilde izlenebilecek. Saatte 20’ye yakın kayan yıldız görmek olası.
23 EKİM: AY – MARS KAVUŞUMU
23 Ekim gecesi Ay ve Mars, gökyüzünde yakın bir görünüm sergileyecek. Kızıl gezegen Mars’ın parlaklığı, Ay ile birlikte gökyüzünde estetik bir manzara oluşturacak.