Katar'dan Trump'ın Gazze planına dair açıklama

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planının henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve müzakereler yoluyla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Katar Başbakanı Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Gazze’de ateşkes müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze çatışmasını sonlandıracak kapsamlı plana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Al Sani, “Gazze planının temel amacı savaşı durdurmaktır. Ancak planın açıklığa kavuşturulması ve özellikle İsrail’in çekilmesi gereken bölgeler ve Gazze’nin idaresi gibi konular üzerinde daha fazla müzakere yapılması gerekiyor.” dedi.

Katar’ın, Mısır ile birlikte söz konusu planı Hamas heyetine ilettiğini kaydeden Al Sani, “Görüşmeler genel çerçevede gerçekleşti. Hamas sorumlu bir tavır sergileyerek öneriyi inceleyeceklerini bildirdi. Nihai tutum ise diğer Filistinli gruplarla istişare sonrası açıklanacak.” diye konuştu.

"Ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor"

Gazze planının, Gazze’de bir Filistin yönetimine işaret ettiğini, bu konunun da Washington ile detaylıca müzakere edileceğini vurgulayan Al Sani, Katar’ın önceliğinin “savaşı, açlığı, ölümleri ve zorla göçü durdurmak” olduğunu belirterek, “Şu an sadece genel prensipler ortaya konmuş durumda, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

"Ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor"

Gazze planının, Gazze'de bir Filistin yönetimine işaret ettiğini, bu konunun da Washington ile detaylıca müzakere edileceğini vurgulayan Al Sani, Katar'ın önceliğinin "savaşı, açlığı, ölümleri ve zorla göçü durdurmak" olduğunu belirterek, "Şu an sadece genel prensipler ortaya konmuş durumda, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Planın en net unsurunun "savaşın durdurulması" olduğunu söyleyen Al Sani, çekilme konusunun ise daha fazla açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin sunduğu planın savaşın durdurulması yönünde net bir madde içerdiğini, ancak İsrail'in çekilmesine ilişkin detayların hâlâ belirsiz olduğunu ifade etti. Al Sani, "Bu mesele Washington ile tartışılmalı ve daha açık hale getirilmelidir." dedi.

"Netanyahu'nun özrü lütuf değil, en temel haktır"

Katar Başbakanı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya yönelik saldırılar nedeniyle dile getirdiği özre de değinerek, "Bu bir lütuf değil, en temel haktır. Asıl önemli olan benzer ihlallerin tekrarlanmaması yönünde taahhütte bulunulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Mısır ve Türkiye ile birlikte önceliğimiz Gazze'deki savaşı ve insani felaketi durdurmak"

Katar Başbakanı Al Sani, yapılacak Gazze arabuluculuk toplantısına Mısır ve Türkiye'nin de katılacağını hatırlatarak, planın kabul edilmesi halinde, Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilere destek sağlayacak mekanizmalara katılmaya hazır olduklarını vurguladı.

Al Sani, Trump tarafından ortaya konan planın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirterek, "Arabulucular, bu planı Filistinlilerin haklarını koruyacak bir yola dönüştürmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Şu anki odak noktamız Gazze'de savaşın, açlığın, ölümlerin ve zorla göçün durdurulmasıdır" diyen Al Sani, planın yalnızca genel ilkeler ortaya koyduğunu, ayrıntıların ise müzakerelerle şekilleneceğini söyledi.

Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin topraklarında kalabilmesi ve iki devletli çözümün sağlanabilmesi için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Al Sani, Mısır ve Türkiye ile birlikte Hamas heyetiyle yapılan görüşmelerde en temel hedefin savaşı bir an önce durdurmak olduğunu vurguladı.

Trump, "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklanmıştı.

Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını açıklamıştı.

Katar ve Mısır ise, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.