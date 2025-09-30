Gökhan Gönül'ün görev değişikliğinin perde arkasında ne var?

Fenerbahçe'den ayrıldığı iddia edilen yardımcı antrenör Gökhan Gönül'le ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Kulüp, Gökhan Gönül ile ilgili yeni bir planlamaya gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve kulübün futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesinin beklendiği vurgulandı.

Peki bu görev değişikliğinin perde arkasında ne var? Domenico Tedesco'nun göreve gelişinin ardından yardımcı antrenörlük görevine başlayan Gökhan Gönül'ün, özellikle Dinamo Zagreb maçındaki tartışmalı 11 seçimlerinde etkisinin olup olmadığı merak edilmişti. Ancak İtalyan teknik adam Tedesco'nun tercihlerinde Gökhan Gönül'ün müdahalesinin olmadığı öğrenildi. REKLAM Bu süreçte yakın çevresine Tedesco'nun kendi önerilerini dikkate almadığı yönündeki ifadeleri de gündem olan Gönül, başkan Sadettin Saran'a da düşüncelerini aktardı.