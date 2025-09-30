Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mazhar Alanson'dan dikkat çeken açıklamalar; "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım" - Magazin haberleri

        Mazhar Alanson'dan dikkat çeken açıklamalar

        Mazhar Alanson, geçtiğimiz yıl, kızı Eda Alanson'un ölümünden bir yıl sonra duygularını aktardı; "Acı haberi, iki doktor eşliğinde aldım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 12:00 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Mazhar Alanson oldu. Alanson birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        "KIZIMIN ÖLÜM HABERİNİ DOKTORLAR EŞLİĞİNDE VERDİLER"

        Mazhar Alanson, 4 Ekim 2024'te kaybettiği kızı Eda Alanson'un vefat ettiği günde yaşadıklarını ilk kez anlattı; "Ben kalktığımda Biricik, (Suden) iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman..."

        "ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİM AMA İSYAN ETMEDİM"

        Mazhar Alanson, Aslı Şafak'ın "İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?" sorusuna; "Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim" yanıtını verdi.

        Acı veda
        Acı veda Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mazhar Alanson
        #Aslı Şafakla işin aslı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo