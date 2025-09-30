Mazhar Alanson'dan dikkat çeken açıklamalar
Mazhar Alanson, geçtiğimiz yıl, kızı Eda Alanson'un ölümünden bir yıl sonra duygularını aktardı; "Acı haberi, iki doktor eşliğinde aldım"
BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Mazhar Alanson oldu. Alanson birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.
"KIZIMIN ÖLÜM HABERİNİ DOKTORLAR EŞLİĞİNDE VERDİLER"
Mazhar Alanson, 4 Ekim 2024'te kaybettiği kızı Eda Alanson'un vefat ettiği günde yaşadıklarını ilk kez anlattı; "Ben kalktığımda Biricik, (Suden) iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman..."
"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİM AMA İSYAN ETMEDİM"
Mazhar Alanson, Aslı Şafak'ın "İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?" sorusuna; "Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim" yanıtını verdi.