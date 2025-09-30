Habertürk
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi

        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi

        Trabzon Valiliği, balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı için açıklamada bulundu. Valilik yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" dedi. Cismin Ukrayna'ya ait bomba taşıyan bir deniz aracı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:44 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:42
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Trabzon Valiliği, Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı (İDA) ile ilgili olarak "Yabancı menşeli cisim" açıklamasında bulundu.

        SAS BİRİMLERİNE HABER VERİLDİ

        İHA'daki habere göre konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir.

        "CİSİM MUHAFAZA ALTINA ALINDI"

        İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir.

        "VATANDAŞLARIMIZ MÜDAHALEDE BULUNMASIN"

        Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi.

        "BALIKÇILAR LİMANA GİRMİYOR"

        Konuyla ilgili bilgi veren Yoroz Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, "Balıkçılarımız gece denizde bir fiber bot buldular bunu limana getirdiler. Yetkililer geldi inceleme yaptı. İçinde bomba olduğu belirlendi. Tekne limanımızda duruyor. Balıkçılarımız limana giremiyor limanı balıkçılara kapattık, onun mağduriyetini yaşıyoruz. Bomba ekibi gelecek. Onları bekliyoruz. Ekipler büyük ihtimalle İstanbul’dan gelecekmiş. Ukrayna yapımı bir bomba varmış içerisinde. Bu insansız bir deniz aracı. Darbeye karşı patlıyormuş" dedi.

        "KAMİKAZE TİPİ" İNSANSIZ DENİZ ARACI İDDİASI

        Öte yandan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait Magura V5 serisi kamikaze tipi insansız deniz aracı olduğu öğrenildi. Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı yürüttüğü etkili operasyonları desteklemek için tasarlanan kamikaze deniz araçları Rus donanmasına ait çok sayıda saldırıda kullanıldı.

        #trabzon
