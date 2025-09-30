Habertürk
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgesi uyarısı! 'Son tarih uzatılmayacak'

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için bugüne kadar uzatılan son tarihin, 31 Ekim'den sonra uzatılmayacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır" dedi

        Giriş: 30.09.2025 - 17:20 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:24
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim olarak belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugüne kadar uzatılan son tarihin, 31 Ekim'den sonra uzatılmayacağını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacaktır" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya, Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını da kaydederek, günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesinin değiştirildiğini bildirdi.

        Önceki uzatma kararının ardından taleplerin hızla düştüğüne dikkat çeken

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya;

        "Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

        "Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

        Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" dedi.

