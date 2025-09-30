Habertürk
        Netanyahu, Trump planına göre İsrail'in Gazze'de işgalinin süreceğini savundu | Dış Haberler

        Netanyahu, Trump planına göre İsrail'in Gazze'de işgalinin süreceğini savundu

        ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes için sunduğu planın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklaması kafa karıştı. Netanyahu, Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:08 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:08
        Netanyahu Gazze'de işgalinin süreceğini savundu
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını ileri sürdü.

        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        Netanyahu, medya hesabından Trump ile görüşmesini değerlendirdiği paylaşımında, "Hamas'ın İsrail'i köşeye sıkıştırmasındansa, Hamas'ı köşeye sıkıştırdıklarını" ifade etti.

        Netanyahu, "Dünya, Arap ve İslam aleminin Hamas'a, İsrail'in Trump ile hazırladıkları şartları kabul etmesi için baskı yaptığını" öne sürdü.

        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savundu.

        Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını dile getirdi.

        Netanyahu, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeleri eleştirdiğine de işaret etti.

