Yakalanmamak için 10 km yürüdüler! Binali Aslan'ın katilleri ile ilgili detaylar!

Ankara'da servis şoförü Binali Aslan’ı (65) öldürüp, minibüsünü gasp ederek Hatay üzerinden Suriye'ye geçen DEAŞ sempatizanı 14 kişilik gurbetçi ailenin, 2023 yılında Fransa’dan Türkiye’ye geldiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) minibüsü ile taşımacılık yapan ve 21 Eylül'de ortadan kaybolan Binali Aslan, 26 Eylül'de Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kaburgediği Mahallesi’nde ormanda toprağa gömülü cesedi bulundu.

Yapılan araştırmada DEAŞ sempatizanı 14 kişilik ailenin, Binali Aslan ile Gölbaşı ilçesine gitmek için anlaştıkları, ailenin Aslan'ı öldürüp, cesedini gömdükten sora minibüsle Suriye'ye geçtiği belirlendi. Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin ortak çalışması sonucunda İdlip-Atme bölgesinde tespit edilen aileye yönelik operasyon düzenlendi. 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada şüphelilerden 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi. DEAŞ sempatizanı ailenin Ankara’da evlerinde konakladığı 2 akrabası M.A. ve N.S. ise tutuklandı.

HATAY ÜZERİNDEN SURİYE'YE GEÇMİŞLER

Uzun süre Fransa'da yaşayan gurbetçi ailenin, terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğu ve 2023 yılında Türkiye’ye geldiği, Mersin ve Kayseri’de bir süre oturduktan sonra Ankara'ya taşındığı belirlendi. Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde akrabalarının yanına yerleşen 12 çocuklu ailenin en küçük ferdinin 34 yaşında olduğu belirtildi. Şüphelilerin olaydan bir gün önce herhangi bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler’den AŞTİ’ye kadar yürüdüğü ve yanlarındaki pompalı tüfekle otogar yakınındaki bir parkta bekledikleri öğrenildi. Şüphelilerin yolculuk için anlaştıkları Binalı Aslan'ı, Gölbaşı yakınlarında öldürdükleri, cesedi Mersin'in Tarsus ilçesinde araziye gömdükten sonra Hatay üzerinden Suriye’ye geçtikleri belirlendi. Ailenin amacının ise Suriye’de yaşamak olduğu öğrenildi.