        Haberler Dünya MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu | Dış Haberler

        İçişleri Bakanlığı: Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 19:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:23
        İçişleri Bakanlığı, Binali Aslan’ın aracını kiralayan ve daha sonra Aslan’ın öldürülmesiyle ilişkilendirilen 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçtiğinin belirlenmesi üzerine, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

        Bakanlığa göre şüphelilerin Suriye’nin İdlib-Atme bölgesindeki bir adreste kaldıkları tespit edildi. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli düzenlenen operasyonda, teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı; 8 şüpheli öldü, 2 şüpheli yaralandı, 4 şüpheli sağ ele geçirildi. Sağ ele geçirilenler Türkiye’ye iade edildi.

        Binali Aslan

        Gasp edildiği belirtilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan aramalarda, Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü kırsalında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla araç sahibi Binali Aslan’ın cansız bedeni ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

        Ayrıca, şüpheli ailenin olaydan önce Ankara’da M.A. ve N.S. isimli kişilerin ikametinde konakladığı tespit edildi. Bu kişiler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Bakanlık, hayatını kaybeden Binali Aslan için başsağlığı dilerken, soruşturma ve adli süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

