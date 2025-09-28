MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Binali Aslan’ın aracını kiralayan ve daha sonra Aslan’ın öldürülmesiyle ilişkilendirilen 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçtiğinin belirlenmesi üzerine, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine;



Bakanlığa göre şüphelilerin Suriye’nin İdlib-Atme bölgesindeki bir adreste kaldıkları tespit edildi. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli düzenlenen operasyonda, teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı; 8 şüpheli öldü, 2 şüpheli yaralandı, 4 şüpheli sağ ele geçirildi. Sağ ele geçirilenler Türkiye’ye iade edildi.

Gasp edildiği belirtilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan aramalarda, Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü kırsalında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla araç sahibi Binali Aslan’ın cansız bedeni ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

Ayrıca, şüpheli ailenin olaydan önce Ankara’da M.A. ve N.S. isimli kişilerin ikametinde konakladığı tespit edildi. Bu kişiler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.