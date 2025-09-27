Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir

Demekrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Bosphorus Diplomacy Forumu'nun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Sözlerimin hemen başında 27 Mayıs Darbesi sonrası burada işkenceye maruz kalan şehitlerimiz, Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu 'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Bugünün liderlerini yarının mimarlarıyla buluşturan derneğimize teşekkür ediyorum. Forum kapsamında 3 gün boyunca diplomasi ve uluslar arası ilişkilere gönül veren gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin çabası ve çalışmalarıyla vücut bulacaktır. Medyada, diplomaside, üstleneceğiniz vazifelerle Türk dış politikasının çok iyi bir duruma ulaşacağına inanıyorum. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık etsin.

Tarihi bir dönemden geçiyoruz, küresel rekabetin dozu her geçen gün artarken belirsizlik dalga dalga yayılıyor. Krizler çözüme ulaşamadığı için maalesef büyük insani trajediler, çatışmalar ve savaşlar yaşanıyor. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen itibarını yitirmiştir. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslar arası sistemi tamamen felce bırakmıştır. Küresel barış yerini savaş yerine bırakmıştır. Zayıf güçlünün karşısında yalnızlığa terk edilmiştir. Merhamet gibi duygular terk edilmiştir.

"KÜRESEL SİSTEM İFLAS ETMİŞTİR"

Bundan 80 yıl önce kurulan mevcut küresel sistem, 2. Dünya Savaşı'ndan ders alınarak yeniden bir soykırım yaşanmasın diye kurulmuştur. BM'nin gayesi çatışmaları önlemek, insani felaketlerin önüne geçmektir. Küresel sistem iflas etti derken bunu hamaset olsun diye söylemiyorum.

Biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer alıyoruz. Zulümlerin neredeyse tamamı bu coğrafyada yaşanıyor. Türkiye hadiselerin uzağında bir ülke değildir.

"CANIMIZDAN CAN KOPUYOR"

Komşumuzun ülkesi yanarken biz rahat olamayız. İnsan komşusuna sırtına dönebilir mi? İnsan kardeşlerinin derdini duymazdan gelebilir mi? Bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde bana ne dememiştir. Kimsenin mezhebine kökenine bakmadan bu millet imdat diyenin yardımına koşmuştur. Herkes kayıtsız kalsa da biz coğrafyamızdaki sorunlara kayıtsız kalamayız. Gazze'nin, Yemen'in, Sudan'ın, Somali'nin, Suriye'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor.

"YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sadece elimizi değil zaman zaman tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Bizim tek amacımız var o da bölgede istikrarın güçlü bir şekilde sağlanması. Türkiye olarak işte bu yolu açmanın derdindeyiz. 500 yılı geride bırakan Hariciye geleneğimizle coğrafyamızdaki yangını söndürmeye çalışıyoruz. Barışın, istikrarın paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz.