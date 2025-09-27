Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir

        Bosphorus Diplomacy Forum'unda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'in tanınması önemli bir adımdır. Fakat bu katliam yaşanmadan bu adımlar atılamaz mıydı? Netanyahu cezalandırılmalı, uluslar arası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın tavrı bir kenara konulamaz. Futbol Federasyonu Başkanımız da bu konuda duruşunu ortaya koymuştur. İsrail'in Gazze'de yarattığı 100 milyar dolarlık kayıp ödetilmelidir. Aksi takdirde bu yangın daha da yayılacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 14:53 Güncelleme: 27.09.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Demekrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Bosphorus Diplomacy Forumu'nun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

        "Sözlerimin hemen başında 27 Mayıs Darbesi sonrası burada işkenceye maruz kalan şehitlerimiz, Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu 'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Bugünün liderlerini yarının mimarlarıyla buluşturan derneğimize teşekkür ediyorum. Forum kapsamında 3 gün boyunca diplomasi ve uluslar arası ilişkilere gönül veren gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

        Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin çabası ve çalışmalarıyla vücut bulacaktır. Medyada, diplomaside, üstleneceğiniz vazifelerle Türk dış politikasının çok iyi bir duruma ulaşacağına inanıyorum. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık etsin.

        REKLAM

        "ULUSLAR ARASI SİSTEM FELÇ OLMUŞTUR"

        Tarihi bir dönemden geçiyoruz, küresel rekabetin dozu her geçen gün artarken belirsizlik dalga dalga yayılıyor. Krizler çözüme ulaşamadığı için maalesef büyük insani trajediler, çatışmalar ve savaşlar yaşanıyor. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen itibarını yitirmiştir. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslar arası sistemi tamamen felce bırakmıştır. Küresel barış yerini savaş yerine bırakmıştır. Zayıf güçlünün karşısında yalnızlığa terk edilmiştir. Merhamet gibi duygular terk edilmiştir.

        "KÜRESEL SİSTEM İFLAS ETMİŞTİR"

        Bundan 80 yıl önce kurulan mevcut küresel sistem, 2. Dünya Savaşı'ndan ders alınarak yeniden bir soykırım yaşanmasın diye kurulmuştur. BM'nin gayesi çatışmaları önlemek, insani felaketlerin önüne geçmektir. Küresel sistem iflas etti derken bunu hamaset olsun diye söylemiyorum.

        Biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer alıyoruz. Zulümlerin neredeyse tamamı bu coğrafyada yaşanıyor. Türkiye hadiselerin uzağında bir ülke değildir.

        "CANIMIZDAN CAN KOPUYOR"

        Komşumuzun ülkesi yanarken biz rahat olamayız. İnsan komşusuna sırtına dönebilir mi? İnsan kardeşlerinin derdini duymazdan gelebilir mi? Bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde bana ne dememiştir. Kimsenin mezhebine kökenine bakmadan bu millet imdat diyenin yardımına koşmuştur. Herkes kayıtsız kalsa da biz coğrafyamızdaki sorunlara kayıtsız kalamayız. Gazze'nin, Yemen'in, Sudan'ın, Somali'nin, Suriye'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor.

        REKLAM

        "YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        Sadece elimizi değil zaman zaman tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Bizim tek amacımız var o da bölgede istikrarın güçlü bir şekilde sağlanması. Türkiye olarak işte bu yolu açmanın derdindeyiz. 500 yılı geride bırakan Hariciye geleneğimizle coğrafyamızdaki yangını söndürmeye çalışıyoruz. Barışın, istikrarın paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz.

        Mesele istikrarı körüklemek, çatışmayı kavgayı büyütmek değil, birlikte kazanmaya odaklanmaktır. Başkasının acısından medet ummak kan tüccarlığı yapmaktır. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız. Türkiye tarihine, büyüklüğüne yakışır biçimde herkesle görüşebilen bir aktördür. Çok boyutlu dış politika anlayışımızla bölgesel ve küresel sorunların çözümüne azami katkı sunuyoruz. Suriye'de 14 yıl boyunca bunu yaptık.

        "SAVAŞ BARONLARI ATEŞE BENZİN DÖKERKEN..."

        Dünya sırtına dönerken biz onları yalnız bırakmadık. Savaş baronları ateşe benzin dökerken Rusya-Ukrayna savaşında bunu yaptık. Şimdi de Gazze'de bunu yapıyoruz. Gazze'de tam 2 yıldır soykırım yaşanıyor. Netanyahu ve katliam kadrosu Filistinli sivilleri hedef alıyor. Kuvözdeki bebekler acımasızca katlediliyor.

        "NETANYAHU BOŞ KOLTUKLARA SESLENDİ"

        Ama ne oldu o katil BM'de boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Akdeniz'de Sumud Filosu şu an Gazze'ye doğru ilerliyor. Onlara buradan selam söylüyoruz. Zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır ve O'nun hesabının üzerinde bir hesap yoktur. İsrail durdurulmadan, Filistin için ortaya konan irade eksik kalacaktır.

        "BU KATLİAM YAŞANMADAN ADIM ATILAMAZ MIYDI"

        Bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar, artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı. Gazze meselesini Hamas'a indirgeyenler, kazın ayağının fark ettiler. Özellikle İsrail'in Katar'a saldırısı İsrail'in niyetini ortaya koydu ve canavarın durdurulması gerektiğini ortaya koydu. Filistin'in tanınması önemli bir adımdır. Biz elbette bu adımları takdir ederiz. Fakat bu katliam yaşanmadan bu adımlar atılamaz mıydı?

        "100 MİLYAR DOLARLIK HASAR ÖDETİLMELİDİR"

        Netanyahu, katliam kadrosu yargılanmalı cezalandırılmalıdır. Uluslar arası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın tavrı bir kenara konulamaz. Futbol Federasyonu Başkanımız da bu konuda duruşunu ortaya koymuştur. İsrail'in Gazze'de yarattığı 100 milyar dolarlık kayıp ödetilmelidir. Aksi takdirde bu yangın daha da yayılacaktır.

        Gençler, ben sizin gözlerinizde bunu görüyorum. Diplomasi forumuna emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Güllü'ye veda
        Güllü'ye veda
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Öğrencileri bekleyen yeni tehlike: Odaklanma ilaçlarına dikkat!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Konya'da kayboldu, Antalya'da bulundu
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        Takvim için başladı, 500 bine ulaştı
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!