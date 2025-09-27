Habertürk
Habertürk
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!

        Konya'da, çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan ve cezaevinden firar eden Kadir Öztaş, bazanın altında saklanırken yakalandı. Öztaş'ın yakalanma anı kameraya yansıdı. Cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 14:24 Güncelleme: 27.09.2025 - 14:24
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Kadir Öztaş’ı bulmak için çalışma başlattı.

        ÖZEL EKİP YERİNİ TESPİT ETTİ

        DHA'daki habere göre kurulan özel ekip, Öztaş'ın merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi’nde bir evde gizlendiğini tespit etti. Polis, Öztaş’ın saklandığı eve baskın düzenledi.

        "EVDE YOK" DEMİŞLERDİ

        Öztaş’ın yakınları, firariyi 'Evde yok' diyerek teslim etmek istemeyince, polis ekipleri, alınan arama kararıyla içeri girdi. Ekipler, evde yaptığı aramada Öztaş’ı yatak odasında bazanın altına saklanmış halde buldu.

        BAZANIN ALTINDAN CEZAEVİNE

        Gözaltına alınan Öztaş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztaş, tutuklandı.

        #Konya
        #Son dakika haberler
