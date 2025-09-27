'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 51 yaşında hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28'de, Yalova Çınarcık'ta 6'ıncı katta bulunan evinin balkonundan düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

Acı haberi şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından duyurarak; "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun" dedi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İstanbul'a getirildi. Şarkıcının kızı Tuyan Ülkem gasilhanede fenalık geçirdi.

Ayakta durmakta zorluk çeken Tuyan Ülkem; "Annem gitti baba" diyerek, feryat etti.

Cenazeye Güllü'nün yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Güllü'nün kızı cenazede de fenalık geçirdi.