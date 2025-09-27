Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
Danimarka geçtiğimiz günlerde görülen dronlar nedeniyle hava trafiği geçici süre kapatılmıştı. Kaynağı belirlenemeyen dronların cuma akşamı ise askeri üslerin çevresinde görüldüğü bildirildi.
Danimarka'da geçtiğimiz günlerde görülen dronlar nedeniyle hava trafiği geçici süreliğine durdurulmuştu.
Rusya'nın Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarını ihlâli sonrası, dronların Rusya'ya ait olup olmadığına dair tartışmalar sürerken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bu ihtimali dışlamadıklarını bildirmişti.
Kaynağı belirlenemeyen dronların bu kez de askeri üslerin çevresinde görüldüğü aktarıldı.
Danimarka'nın ana üslerinden Karup Hava Üssü de dronların görüldüğü üslerde biri oldu.
AFP'ye konuşan Danimarkalı yetkili Simon Skelsjaer, dronların yerel saatle 20.15'te görüldüğünü söyledi.
Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliği ise Rusya'nın dronlarla ilişkisi olduğuna dair iddiaları absürt olarak nitelendirmişti
Rusya'ya ait 3 MiG-31 savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin açıklamalar da Rusya tarafından reddedilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendilerine ait dronların NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine yönlendirilmediğini ifade etti.
Lavrov "Rusya NATO ülkelerine saldırı planlamıyor ancak herhangi bir saldırganlık kararlı karşılık bulacak." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı bir diğer açıklamasında ise "Hava sahasımızda herhangi bir nesneyi düşürme girişimi olursa, bundan çok pişman olacaklar." diye konuştu.
Rusya ile Avrupa arasında hava ihlali konusundaki gerginlik sürerken, NATO "Doğu Nöbeti" isimli yeni bir misyonu devreye almıştı.
Bu misyon ile NATO'nun doğu kanadının güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirilmişti.
*Fotoğraf: EPA/Steven Knap