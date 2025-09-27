Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü

Danimarka'da geçtiğimiz günlerde görülen dronlar nedeniyle hava trafiği geçici süreliğine durdurulmuştu.

Rusya'nın Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarını ihlâli sonrası, dronların Rusya'ya ait olup olmadığına dair tartışmalar sürerken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bu ihtimali dışlamadıklarını bildirmişti.

Kaynağı belirlenemeyen dronların bu kez de askeri üslerin çevresinde görüldüğü aktarıldı.

Danimarka'nın ana üslerinden Karup Hava Üssü de dronların görüldüğü üslerde biri oldu.

AFP'ye konuşan Danimarkalı yetkili Simon Skelsjaer, dronların yerel saatle 20.15'te görüldüğünü söyledi.

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliği ise Rusya'nın dronlarla ilişkisi olduğuna dair iddiaları absürt olarak nitelendirmişti

Rusya'ya ait 3 MiG-31 savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin açıklamalar da Rusya tarafından reddedilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendilerine ait dronların NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine yönlendirilmediğini ifade etti.

Lavrov "Rusya NATO ülkelerine saldırı planlamıyor ancak herhangi bir saldırganlık kararlı karşılık bulacak." dedi.