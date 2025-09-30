26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de ünlü şarkıcının evine 3.5 yıldır temizliğe giden Arzu Arslan'ın da ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

"CAMA ÇIKMA DÜŞERSİN"

Arzu Arslan, verdiği ifade sonrasında SHOW Haber'e konuştu. Arslan'ın açıklamasında Güllü'nün korktuğunun başına geldiği anlaşıldı.

Güllü'nün ölümüne çok üzüldüğünü söyleyen Arzu Arslan; "Çok temizlik hastasıydı. Çamaşır suyunu lavabolarda kullanırdım, yerlerde kullanmazdım. Sabun kokulu deterjanlarla silerdim. Ben yokken de sık sık evini temizlerdi. Çok titizdi, evini hiç dağınık bırakmazdı. Üç aydır silmemiştim camlarını. 'Arzu, cama çıkma, camdan düşersin. Senin küçük çocuğun var. Bırak kirli kalsın' derdi" açıklamasını yaptı.

