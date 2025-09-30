Habertürk
        Haberler Magazin Güllü'nün temizlikçisi konuştu: Korktuğu başına gelmiş - Magazin haberleri

        Güllü'nün temizlikçisi konuştu

        Güllü'nün ölümüne dair soruşturma sürerken, ünlü şarkıcının evine yıllardır temizliğe giden Arzu Arslan, Show Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arslan'ın açıklamasında Güllü'nün korktuğunun başına geldiği anlaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 09:23 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:23
        26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

        Yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de ünlü şarkıcının evine 3.5 yıldır temizliğe giden Arzu Arslan'ın da ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

        "CAMA ÇIKMA DÜŞERSİN"

        Arzu Arslan, verdiği ifade sonrasında SHOW Haber'e konuştu. Arslan'ın açıklamasında Güllü'nün korktuğunun başına geldiği anlaşıldı.

        Güllü'nün ölümüne çok üzüldüğünü söyleyen Arzu Arslan; "Çok temizlik hastasıydı. Çamaşır suyunu lavabolarda kullanırdım, yerlerde kullanmazdım. Sabun kokulu deterjanlarla silerdim. Ben yokken de sık sık evini temizlerdi. Çok titizdi, evini hiç dağınık bırakmazdı. Üç aydır silmemiştim camlarını. 'Arzu, cama çıkma, camdan düşersin. Senin küçük çocuğun var. Bırak kirli kalsın' derdi" açıklamasını yaptı.

        #Güllü
