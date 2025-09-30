Otobüsle kafa kafaya çarpıştılar! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti! Adıyaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Anadolu Ajansı Giriş: 30.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:51 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL