Sinemalarda özlenen tablo, rekorlar kırıldı

İzleyici sayılarının bir hayli düşmesi, sinema sektörünü yeni arayışlara yönlendirdi.

İzleyici sayısının bir hayli düştüğünü temsil eden bir fotoğraf...

Sinema sektörü, yüksek izleyici kayıplarına karşın çeşitli kampanyalarla tedbirler almaya çabalasa da amaçlanan izleyici sayısına ulaşılamadı. Yeni sinema sezonunun başladığı bugünlerde yeni bir kampanya devreye alındı.

İzleyicileri, sinema salonlarına yeniden çekme adına gerçekleştirilen o arayışlardan biri de Türkiye Sinema Festivali 2025 oldu. İki günlük festivalde izleyicilerin sinema salonu deneyimini tazelemesi amaçlandı.

Türkiye sinema sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, 27 - 28 Eylül'deki Türkiye Sinema Festivali'nde uygulanan kampanyada her filmin bileti 80 liraya satıldı. Türkiye Sinema Festivali'ndeki kampanya, Türkiye genelinde yaklaşık 1.500 sinema salonunda uygulandı.

Görünen o ki izleyicileri, tekrar sinema salonlarına çekme amacı taşıyan söz konusu kampanya başarıya ulaştı.

27 - 28 Eylül'ün de içinde olduğu hafta sonunda 765.961 bilet kesildi.

Kampanyanın uygulandığı hafta sonundaki izleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla % 353 arttı.

İzleyici sayısının, Türkiye Sinema Festivali'nde bir hayli arttığını temsil eden bir fotoğraf...

Hafta sonunda, gişe dağılımında yabancı filmlerin daha çok izlendiği görüldü.

TÜRK FİLMLERİ & YABANCI FİLMLER ♦ Türk Filmleri Film Sayısı... 27 İzleyici Sayısı... 250.762 Film Başına Düşen İzleyici Sayısı... 9.287 Hasılat... 21.056.025 TL ♦ Yabancı Filmler Film Sayısı... 41 İzleyici Sayısı... 515.199 Film Başına Düşen İzleyici Sayısı... 12.565 Hasılat... 46.917.291 TL

2025'te en çok izleyici sayısına; 735.733 kişiyle 17 - 19 Ocak arasında ulaşılmıştı. Geçtiğimiz hafta sonunda o gişe rakamı da geçilerek yılın rekoru kırıldı. Türk ve yabancı filmlerin toplam hasılatı ise 67.973.317 TL olarak gerçekleşti.

Hafta sonunda en çok izlenen film ise 122.956 biletle 'Korku Seansı 4: Son Ayin' oldu.