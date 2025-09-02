Habertürk
        Sinemanın kara yazı

        Haziran, temmuz ve ağustos ayları, sinema salonları için tam anlamıyla 'Kara yaz' oldu. 3 aydaki zarar, yarım milyar liraya ulaştı

        Giriş: 02.09.2025 - 17:18 Güncelleme: 02.09.2025 - 17:25
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        İzleyici sayısındaki düşüş, sinema sektörünün kara yazgısı oldu.

        Peki, bu durumun arkasında yatan sebepler neler?

        ♦ Yiyecek - içecek ve otopark maliyetlerinin de eklenmesi, sinema deneyimini oldukça pahalı bir hale getiriyor.

        ♦ Dijital platformlar, izleyicilere evlerinin konforunda, çok daha uygun fiyatlara sınırsız içerik seçeneği sunuyor. Yeni çıkan filmlerin vizyon sonrası kısa süre içinde bu platformlarda yer alması, izleyicilerin sinemaya gitme motivasyonunu düşürüyor. Birçok kişi, sevdiği filmi, masraf ederek sinema salonunda izlemek yerine, birkaç ay bekleyip platformunda izlemeyi tercih ediyor.

        ♦ Son dönemde gösterime giren filmlerin büyük bir kısmı, izleyicileri sinema salonlarına çekecek kadar güçlü ve iddialı yapımlar olmaktan uzak. Özellikle komedi filmlerinde tekrarlayan senaryolar, izleyicileri yeni yapımlar izleme heyecanından uzaklaştırıyor. Gişe kaygısıyla çekilen, yaratıcılıktan uzak filmler, izleyicilerin sinemaya olan ilgisini azaltıyor.

        2025 yazı, gişeler açısından sinemanın kara yazı olarak kayda geçti. Düşüş, sorunun ne ölçüde büyük olduğunu gözler önüne serdi.

        2023 YAZ AYLARI

        ♦ Haziran… 2.173.959

        ♦ Temmuz… 3.116.398

        ♦ Ağustos… 1.896.763

        • TOPLAM… 7.187.120

        Evet, yaz ayları Türkiye'de sinema için oldum olası ölü sezon olmuştur. Yaz aylarında, elbette kış aylarındaki gişeler beklenmiyor. Türkiye'de yaz aylarında genellikle yabancı filmlerin gişelerinden medet umulur.

        2024 YAZ AYLARI

        ♦ Haziran… 2.403.084

        ♦ Temmuz… 2.408.124

        ♦ Ağustos… 1.975.753

        • TOPLAM… 6.786.961

        Bir önceki yıla oranla izleyici sayısı; % 5 azaldı.

        Son 3 yaza bakıldığında gişelerin giderek düştüğü 2025'te ise rakamların sinema adına bir felakete gidildiğini gözler önüne serdi. Dünyada yüksek gişe rakamlarına ulaşan Hollywood yapımı filmler bile Türkiye'de beklentilerin altında izleyici sayısına ulaştı. Sinema salonlarına hareket getirmek için Türk ve yabancı eski filmlerin yeniden gösterime çıkarılması da soruna çare olamadı.

        Örneğin; gösterime 23 Mayıs'ta giren 'Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma - Bölüm 2', küresel boyutta 598 milyon dolar hasılat elde ederken, Türkiye'de sadece 200.788 kişi tarafından izlendi. Hasılatı ise 1 milyon 400 bin dolar oldu.

        2025 YAZ AYLARI

        ♦ Haziran… 1.949.032

        ♦ Temmuz… 1.400.363

        ♦ Ağustos… 1.116.840

        • TOPLAM… 4.466.235

        Bir önceki yıla oranla izleyici sayısı; % 34 azaldı.

        2025 yazında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 34'lük düşüş, gişe sorununu tüm gerçekliğiyle ifade ediyor.

        ÇÖZÜM NE OLABİLİR?

        İzleyicileri yeniden kazanmak için bazı kampanyalar düzenlendi. Ne var ki kampanyalar gişe sorununun çözülmesinde etkili olamadı. Sinemanın eski günlerine dönmesi için sektörün birçok alanda kendini yenilemesi gerekiyor. Dijital platformlarda olmayan, sadece sinema salonunda deneyimlenebilecek güçlü ve yaratıcı içerikler üretmek, gişe sorununun çözümünde hayati önem taşıyor. Özellikle gençleri sinemaya çekecek türden, yenilikçi yapımların artması, sektörün geleceği için bir hayli kritik önem taşıyor.

