Otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru

Geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan yeni düzenlemenin satışlardaki etkisi ortaya çıktı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.24 artarak 817 bin 345 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 8 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 654 bin 413 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4.1 artarak 162 bin 932 adet olarak gerçekleşti.

REKLAM

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AĞUSTOS AYI

Ağustos ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 12.8 oranında artarak 101 bin 650 adet olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 18.7 artarak 82 bin 215 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 6.77 oranında küçülerek 19 bin 435 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar, hem yılın 8 aylık döneminde hem de Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.