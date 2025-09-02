Habertürk
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!

        Beşiktaş, Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı

        Giriş: 02.09.2025 - 18:13 Güncelleme: 02.09.2025 - 18:23
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'yi 3+1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.

